Huawei P40 Pro avrà sette fotocamere? Ecco le nuove foto e la scheda tecnica

Il CEO di Huawei ha confermato che Huawei P40 è in arrivo a fine marzo con un "design mai visto ed una fotocamera migliorata". E proprio su quest'ultimo aspetto si soffermano le ultime indiscrezioni, perchè a giudicare da quanto affermato da un leakster su Twitter, il modello Pro della lineup dovrebbe sfoggiare ben sette telecamere.

Alla penta-camera comprensiva di obiettivo grandangolare principale, sensore ToF, obiettivo periscopico con zoom ottico 10x, teleobiettivo con zoom ottico fino a 9x, lente ultrawide e sensore cine, dovrebbe aggiungersi anche un grande flash LED.

I render trapelati in rete, come quello che vi mostriamo in calce, confermano anche la presenza di una scocca posteriore in vetro curva verso i bordi. Le immagini inoltre mostrano anche il P40 Pro nelle varianti di colore Breathing Crystal e Black, ma per il modello nero è previsto un design bicolore.

La scocca frontale invece, ovviamente, sarà dominata dallo schermo curvo con foro in alto a sinistra per la fotocamera frontale. Il P40 Pro dovrebbe essere dotato di uno display da 6,5 pollici o 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ ed un aspect ratio di 20:9. E' previsto anche un refresh rate di 90Hz e l'integrazione di un sensore per le impronte digitali. Si parla anche di un altoparlante in-screen, ma a riguardo ancora non sono arrivate conferme.

Lato hardware, Huawei P40 Pro dovrebbe essere basato sul chipset Kirin 990 5G ed 8 o 12GB di RAM. Sul modello base con ogni probabilità gli utenti troveranno 128GB di spazio di archiviazione.