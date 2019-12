Huawei P40 Pro avrà lo zoom ottico a 10X, e P40 a 5X?

Huawei P40 è in arrivo a fine marzo , come confermato dall'amministratore delegato della divisione consumer Richard Yu, ma in attesa di conoscere la scheda tecnica completa oggi emergono dei nuovi rumor in una nota di ricerca pubblicata dal popolare analista Ming-Chi Kuo di TF International Security.

Nella fattispecie, Kuo sostiene che Huawei P40 Pro utilizzerà un teleobiettivo periscopico da 8 megapixel di nuova generazione con apertura F 4.0, che renderà il dispositivo il primo ad essere dotato di zoom ottico a 10X. Grazie all'utilizzo dell'obiettivo a prisma ed a specchio, lo smartphone sarà in grado di scattare fotografie ad un campo visivo più esteso rispetto agli attuali.

Sul P40 liscio invece Huawei dovrebbe utilizzare un obiettivo periscopico ottico 5X, che successivamente potrebbe arrivare anche su altri smartphone tra cui i Nova di fascia alta, gli Honor ed i Mate top di gamma.

Secondo Kuo, Huawei avrebbe già ordinato 9 milioni di unità per gli obiettivi con zoom periscopico a 10X, e circa 28 milioni di unità per il periscopico. In totale, il colosso cinese ha ordinato complessivamente 37 milioni di lenti periscopiche per il 2020, rispetto ai 9 milioni del passato anno.

Qualche settimana fa un leaker aveva pubblicato la scheda tecnica di Huawei P40 Pro, ma come sempre non riusciamo a garantirvi la veridicità delle informazioni.