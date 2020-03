Huawei P40 Pro: la fotocamera segna un nuovo record su DxOMark

Tempo di test per il comparto fotografico dei nuovi Huawei P40. DxOMark ha pubblicato quest'oggi la recensione completa del modello Pro, che ha superato qualsiasi altro smartphone presente in classifica e si è piazzato al primo posto.

In particolare, come si può leggere nell'articolo completo, il cellulare ha riportato un punteggio complessivo di 128 per l'intero comparto fotografico, mentre le lenti per i selfie si sono fermati a 103. A riguardo infatti i redattori sottolineano che il "P40 Pro alza l'asticella per quanto riguarda i selfie, offrendo risultati eccellenti e stabilendo nuovi punteggi massimi praticamente in tutte le categorie in cui sono stati effettuati i test".

Nella tabella presente in calce mostriamo tutti i risultati ottenuti dal modulo posteriore: particolarmente rilevante è lo zoom, che ha riportato un punteggio di 115, il più alto dell'intera tabella, mentre per quanto riguarda la modalità notte DxOMark ha indicato 70 punti. A livello di registrazione video invece la stabilizzazione ed autofocus sono state lodate dal sito, con rispettivamente 96 e 98 punti, mentre per l'esposizione i redattori si sono fermati ad 88.

Sarà ancora più interessante vedere i punteggi del P40 Pro+, che ha un obiettivo periscopico più lungo ed un teleobiettivo 3x aggiuntivo. E' facile prevedere una valutazione ancora più elevata.