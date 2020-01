Huawei P40 Pro si mostra in una nuova serie di foto: avrà 5 fotocamere?

Dopo le immagini di Huawei P40, di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, oggi è il turno della versione Pro dello smartphone top di gamma 2020 di Huawei, che dovrebbe essere presentato nei prossimi mesi. In una nuova serie di rendering, che svelato una funzione di cui si era già parlato in passato.

Secondo quanto affermato dall'affidabile leaker Evan Blass, Huawei P40 Pro sfoggerà un modulo fotografico posteriore composto da cinque lenti. Effettuando lo zoom sul chip è possibile scorgere l'indicazione “VARIO-SUMMILUX-H 1: 1.8-4.0 / 18-240 ASPH”, che lascia presagire la capacità di effettuare lo zoom ultra grandangolare e la presenza di un teleobiettivo.

Il rendering mostra anche un P40 Pro con display curvo e design a doppio foro. Da quanto emerso, la variante in questione dovrebbe essere in ceramica, ed ovviamente sarà un pò più cara rispetto al normale P40 Pro.

Sul lato destro dello smartphone invece gli utenti troveranno i pulsanti di regolazione del volume ed un tasto di accensione. A sinistra invece la scocca sarà praticamente liscia, mentre sul lato inferiore sarà integrata una porta USB-C per la ricarica, un microfono e le griglie per gli altoparlanti. In alto sembra essere presente un sensore ad infrarossi ed un microfono secondario.

Il dispositivo dovrebbe sfoggiare il processore Kirin 990 di Huawei. Il lancio sarebbe previsto per il 26 Marzo.