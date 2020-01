Huawei P40 Pro si fa vedere in alcuni render: sensore da 52MP e Kirin 990?

Dopo i primi rumor risalenti a qualche mese fa, le indiscrezioni in merito allo smartphone Huawei P40 Pro iniziano a farsi sempre più intriganti. In particolare, sono trapelati online alcuni interessanti render.

Stando anche a quanto riportato da Wccftech e Gizmochina, il leaker Ben Geskin e il portale 91mobiles hanno pubblicato alcune immagini piuttosto eloquenti riguardanti il dispositivo. Dai render, che potete vedere in calce alla notizia, si evince che Huawei P40 Pro potrebbe disporre di molti sensori fotografici.

Secondo diverse fonti internazionali, la fotocamera principale dovrebbe essere da 52MP e potrebbe trattarsi di un sensore realizzato da Sony. Non dovrebbero mancare anche una lente grandangolare da 40MP e un sensore ToF. I render pubblicati online sono molti e sembrano essere discordanti, ma forse si tratta di immagini relative a varianti differenti di Huawei P40.

Il leak sembra aver svelato anche le colorazioni dello smartphone, che dovrebbero essere cinque: Black, Blush Gold, Silver Frost, Ice White e Deep Sea Blue. Non mancano inoltre indiscrezioni in merito al display, che dovrebbe essere un AMOLED da 6,7 pollici con foro per la dual camera anteriore e refresh rate di 120 Hz. Il processore sarà probabilmente il Kirin 990 5G, affiancato da fino a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

L'annuncio della gamma di smartphone Huawei P40 dovrebbe avvenire nel corso del mese di marzo 2020.