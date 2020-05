Huawei P40 in promo su Amazon, 100 euro in meno del prezzo consigliato

Dopo l'arrivo in Italia a inizio aprile 2020, Huawei P40, la versione "base" del top di gamma dell'azienda cinese, è stato reso disponibile anche su Amazon. Ebbene, a poche settimane dal suo lancio, il dispositivo è già al centro di un'offerta interessante.

In particolare, Huawei P40 viene venduto a un prezzo di 699,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Il costo consigliato sarebbe invece di 799 euro (come si può vedere sul sito ufficiale di Huawei). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno tenendo d'occhio il dispositivo.

Vi ricordiamo che Huawei P40 differisce dal "fratello maggiore", che abbiamo già recensito, principalmente per via dello schermo, della memoria interna, del comparto fotografico e della batteria. Infatti, le caratteristiche tecniche dello smartphone comprendono uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1200 pixel) e screen-to-body ratio inferiore a quello di P40 Pro, un processore Kirin 990, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite NanoSD fino a 256GB), una tripla fotocamera da 50MP (f/1.9, 23 mm, OIS) + 16MP (f/2.2, 17 mm, ultra grandangolare) + 8MP (f/2.4, 80 mm, teleobiettivo, zoom ottico 3x, OIS), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.2) e una batteria da 3800 mAh con supporto alla ricarica a 22,5 W. Huawei P40 è certificato IP53.

Non sono presenti i servizi Google, ma ci sono gli HMS.