Huawei P40 potrebbe avere uno schermo quasi senza bordi: ecco la foto 'reale'!

Dopo i rumor relativi ai prezzi, lo smartphone Huawei P40 torna a far parlare di sé per via di una foto che sta facendo il giro del Web.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Headlines, lo scatto che potete vedere in calce alla notizia è stato diffuso tramite il solito social network cinese Weibo. Non è chiaro se la fonte che ha fatto trapelare la foto sia affidabile, ma anche i precedenti rumor andavano in questa direzione e sembra quindi che Huawei voglia veramente ridurre al minimo i bordi del suo smartphone. A tal proposito, le cornici laterali non sembrano essenzialmente esserci, mentre quelle in alto e in basso sono particolarmente sottili. Per il resto, dalla foto possiamo notare la presenza di un foro per la dual camera anteriore.

Vi ricordiamo che la scheda tecnica della variante Pro di Huawei P40 dovrebbe comprendere uno schermo AMOLED da 6,5 o 6,7 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate di 120 Hz e screen-to-body ratio del 98% circa, un processore Kirin 990 5G, 8/12GB di RAM, almeno 128GB di memoria interna e una batteria da 5500 mAh con ricarica da 50W. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento su Huawei P40.