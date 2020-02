Huawei P40 svelato in anteprima! Lo smartphone si fa vedere in un hands-on

A sorpresa, è già stato pubblicato online il primo hands-on dello smartphone Huawei P40, che verrà presentato il 26 marzo 2020 nel corso di un evento a Parigi. Questo "leak" ci svela alcuni dettagli sulle specifiche e sul design del dispositivo.

In particolare, stando alla fonte, lo smartphone dispone di tre fotocamere posteriori, che secondo gli ultimi rumor sarebbero da 52MP + 40MP + 8MP. In ogni caso, va sottolineato il fatto che Digital Trends afferma di aver provato questo prototipo della gamma Huawei P40, ma di non sapere a quale modello faccia riferimento. In molti scommettono su Huawei P40 Pro, ma al momento non possiamo esserne certi.

Per il resto, chi ha potuto testare il prototipo afferma che il dispositivo sembra essere più spesso rispetto al P30 Pro dello scorso anno. A livello di connettività, sulla destra troviamo il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume, mentre in basso è presente la porta USB Type-C. Sembra essere invece assente il jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Non abbiamo invece a disposizione foto della parte anteriore dello smartphone, visto che a quanto pare Huawei non avrebbe consentito di pubblicare ulteriori dettagli. Insomma, siamo dinanzi a un accadimento un po' "strano": il "contatto" con il prototipo di Huawei P40 sarebbe avvenuto nel contesto della presentazione del pieghevole Mate Xs. Non possiamo quindi parlare esattamente di "leak", ma in questo caso forse è bene di parlare di "first look".

In ogni caso, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più: il 26 marzo 2020 non è poi così lontano!

Crediti foto: DigitalTrends.