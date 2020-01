Huawei P40 utilizzerà un nuovo sensore fotografico di Sony?

A pochi giorni dalla pubblicazione delle ultime foto di Huawei P40 Pro, che hanno mostrato per la prima volta i cinque sensori fotografici posteriori che dovrebbe introdurre la società cinese, quest'oggi da Weibo arrivano nuove informazioni sulla lente fotografica che sarà utilizzata nella versione "classica" della lineup.

In un post pubblicato su Weibo, un leaker sostiene che la serie Huawei P40 utilizzerà il primo sensore Sony IMX708 al mondo, ma sarà custom. A quanto pare infatti Huawei intenderebbe continuare ad integrare il layout subpixel RYYB nel chip, per migliorare ulteriormente la fotografia notturna.

Non si tratta della prima volta che Huawei si affida al produttore giapponese per i chip fotografici dei propri smartphone: con Huawei P30, P30 Pro, Mate 30, V30 e Nova 6 5G infatti ha utilizzato l'IMX600Y, il primo sensore ad adottare la matrice di colori RYYB ed in grado di catturare il 40% di luce in più rispetto ai suoi predecessori.

La Cine Camera da 40 megapixel del Mate 30 Pro invece si basa sul sensore IMX608 personalizzato con matrice di colori RGB e supporto alla fotografia ultra grandangolare.

Alcuni leak hanno rivelato che Huawei P40 arriverà in tre modelli: la versione liscia sfoggerà tre lenti, la Pro sarà commercializzata con una quad-camera ed il P40 Pro Edition con sistema a cinque fotocamere e zoom ottico 10x.