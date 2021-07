Huawei P50 appare di nuovo in altre foto dal vivo: che smartphone di lusso!

Dopo avere discusso sulle indiscrezioni relative al comparto fotocamera, ora è il momento di vedere altre due nuove fotografie dal vivo di Huawei P50, smartphone top di gamma che dovrebbe giungere sul mercato tra due settimane e di cui i tipster asiatici continuano a parlare molto su Weibo, il social network cinese per eccellenza.

Grazie all’account di Chrysanthemum Factory Pictures Fans, infatti, abbiamo avuto la possibilità di dare un’occhiata ulteriore al design di Huawei P50 grazie a due fotografie, di cui una visibile in calce all’articolo. Entrambe riprendono lo smartphone mostrandoci il design sul retro, dove spiccano sempre i due grandi cerchi del modulo fotocamera. Nella immagine sotto allegata è possibile vedere una versione completamente color oro dello smartphone, dove l’unico dettaglio “extra” è la scritta Huawei in basso a sinistra – HarmonyOS, ovviamente, è una scritta aggiunta in editing, a indicare il sistema operativo in dotazione HarmonyOS 2.

La seconda, visibile tramite il post originale linkato in fondo alla notizia, mostra invece un’altra variante in una tonalità smeraldina veramente elegante all’occhio. Dunque, se da una parte abbiamo una tonalità che spicca maggiormente, dall’altra abbiamo un modello più “neutro”.

Non ci sono, invece, novità sul resto delle specifiche tecniche: non sono ancora noti dettagli sui megapixel delle fotocamere, sebbene si conoscano i sensori probabilmente in dotazione, tantomeno informazioni sul chipset in dotazione, anche se recenti rumor parlano dell’implementazione di un SoC Qualcomm Snapdragon anziché Kirin.