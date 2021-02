Huawei P50 arriverà sul mercato a marzo con HarmonyOS già installato

In occasione dell’evento di lancio di Huawei Mate X2 il CEO di Huawei Consumer Business, Yu Chengdong, ha parlato anche del prossimo dispositivo top di gamma Huawei P50, confermando che sarà ufficialmente il primo smartphone a essere lanciato sul mercato con il nuovo sistema operativo HarmonyOS già installato di fabbrica.

Come riportato anche da Huawei Central, infatti, tra marzo e aprile il modello ammiraglia verrà annunciato assieme all’ultima versione di HarmonyOS, svelando quale sarà il futuro che spetterà anche al resto dei prodotti del colosso di Shenzhen. La versione globale dell'Huawei P50 dovrebbe essere equipaggiata con EMUI 11.1, rimanendo dunque leggermente indietro con gli aggiornamenti, mentre la versione cinese riceverà l’OS proprietario. Mancheranno in Occidente, come ormai noto, i Google Mobile Services e al loro posto verranno offerti gli Huawei Mobile Services con store AppGallery.

Ma HarmonyOS non si fermerà qui: più tardi giungerà anche su Huawei Mate X2, sempre in Cina, e che le partnership confermate con diverse aziende produttrici di elettrodomestici smart permetteranno al sistema operativo di giungere su molti altri prodotti dell’elettronica di consumo, per oltre 300-400 milioni di unità entro fine 2021.

Ren Zhengfei, fondatore e CEO di Huawei, ha poi rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del rapporto tra l’azienda e gli Stati Uniti con l’amministrazione Biden: “Ci auguriamo che la nuova amministrazione statunitense abbia una politica aperta a vantaggio delle imprese americane e dello sviluppo economico degli Stati Uniti. Speriamo ancora di poter acquistare grandi volumi di materiali, componenti e attrezzature americani in modo da poter beneficiare tutti della crescita della Cina”. Zhengfei ha già manifestato la volontà di parlare con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma finora tutto sarebbe ancora fermo a causa delle indagini in corso nel paese a stelle e strisce.

Intanto Huawei, assieme a ZTE, è già al lavoro sulla rete mobile di sesta generazione 6G con l’intento di rendere il Dragone nuovamente la potenza che guiderà la ricerca e lo sviluppo di tale tecnologia in vista del lancio nel 2030.