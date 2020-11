Huawei P50 in arrivo con le lenti liquide? Lo suggerisce un nuovo rumor

Un nuovo rapporto pubblicato da MyDrivers suggerisce che Huawei sarebbe intenzionata ad implementare un'importante novità nel comparto fotografico di Huawei P50. Si tratta delle "lenti liquide", che potrebbero debuttare sulla lineup di smartphone top di gamma 2021, con delle migliorie importanti per gli utenti.

I nuovi obiettivi dovrebbero garantire una messa a fuoco in pochi millisecondi e con un tasso di precisione di quasi il 100 percento, almeno secondo i dati diffusi in rete. L'utilizzo di questa tecnologia permette alle lenti di cambiare forma attraverso l'utilizzo di un nuovo materiale ottico che è in grado di cambiare forma nel momento in cui viene attraversato dall'elettricità.



Secondo gli esperti questo approccio potrebbe anche migliorare la stabilizzazione ottica dell'immagine, ma le incognite sembrano essere ancora molte e non è detto che alla fine Huawei decida di integrarlo già nei prossimi smartphone. Gli ingegneri stanno prò lavorando sulle lenti liquide già dal dicembre dello scorso anno, come confermato da un brevetto emerso solo ad Aprile 2020.

Non è la prima volta che però si parla delle possibili innovazioni per il comparto fotografico di Huawei P50, ed alcuni si erano anche spinti ad ipotizzare la possibilità di cambiare le lenti come le reflex.



