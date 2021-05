Huawei P50, come sarà il prossimo top di gamma? Emergono strane immagini

Gli appassionati del mondo smartphone sono in attesa del "grande ritorno" di Huawei. Ricordiamo infatti che l'azienda cinese sta preparando il suo sistema operativo HarmonyOS, che potrebbe debuttare con la prossima serie di smartphone flagship. C'è dunque molto interesse relativamente allo smartphone Huawei P50 Pro +. Come sarà quest'ultimo?

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nel corso delle ultime ore sono emerse online delle immagini relative al dispositivo, che potete vedere a corredo della notizia. Queste ultime raffigurano uno schermo con foro per la fotocamera posto in alto per quel che riguarda la parte anteriore del dispositivo, ma è sul retro che fanno capolino le principali "stranezze".

Infatti, la parte in alto a sinistra della backcover ospita dei sensori fotografici di dimensioni elevate, che presentano forme che difficilmente si sono viste con altri dispositivi. Si tratta sicuramente di un "look" che può piacere o non piacere, ma quel che è certo è che si distingue dalla miriade di smartphone disponibili sul mercato.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che l'imponente modulo fotocamere era già trapelato qualche settimana fa, ma ora gli ultimi render pubblicati online mostrano ancora più da vicino l'atipico design, che si fa sicuramente notare.

In ogni caso, ricordiamo che per il momento non c'è nulla di ufficiale. Huawei P50 Pro + sarà veramente così? Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere. Ricordiamo che la presentazione della gamma dovrebbe avvenire il 17 giugno 2021, perlomeno stando alle ultime indiscrezioni.