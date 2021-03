Huawei P50 come la variante Pro: ci saranno due fotocamere posteriori giganti

Se ieri abbiamo visto alcuni render molto particolari dello smartphone top di gamma Huawei P50 Pro con due fotocamere giganti posteriormente, oggi il tipster OnLeaks ci fa fare il bis con altre immagini piuttosto simili del fratello minore Huawei P50, anch’esso con due sensori piuttosto grandi.

Come potete vedere dall’immagine in copertina e da quella in calce all’articolo, infatti, il prossimo Huawei P50 vanilla sembrerebbe avere due obiettivi enormi, di cui uno presumibilmente sarà l’ancora non annunciato sensore Sony IMX800. Sono delle lenti certamente insolite, a oggi mai viste in smartphone top di gamma di marchi concorrenti: per questo sarà interessante seguire lo sviluppo della vicenda, fino all’annuncio ufficiale da parte dell’azienda di Shenzhen.

Ma ci sono anche altri dettagli sul resto delle specifiche tecniche: secondo il tipster Steve Hemmerstoffer, il display in dotazione sarà da 6,3 pollici e, a differenza del P50 Pro, non avrà bordi curvi sui lati. Inoltre, al momento Huawei P50 risulta non avere una porta IR in alto e il jack audio da 3,5 mm, ma non mancheranno la singola porta USB-C e una griglia per altoparlanti. Sembra confermato, invece, il lancio sul mercato con HarmonyOS già installato.

Riguardo al mese di lancio ci sono ancora dubbi tra i vari leakster: se i rumor linkati appena sopra parlavano di un approdo a marzo, secondo le ultime indiscrezioni diffuse su Weibo la società avrebbe deciso di rinviare la presentazione a fine aprile.