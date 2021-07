Huawei P50, cosa aspettarsi dall'imminente evento? C'è un leak mastodontico

Mancano poche ore all'evento di presentazione della serie di smartphone Huawei P50, che si terrà il 29 luglio 2021. In questo contesto, un mastodontico leak ha svelato cosa ci possiamo aspettare dall'imminente reveal.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e GSMArena, sono trapelate online miriadi di informazioni relative a quello che dovrebbe essere il modello di punta della prossima serie di dispositivi del noto brand, ovvero Huawei P50 Pro. Ricordiamo che l'azienda cinese ha già fatto vedere un'immagine relativa al retro di uno smartphone dalla gamma P50, ma per il resto non si sa molto altro a livello ufficiale.

Partendo dal software, non sono in pochi ad aspettarsi che Huawei P50 Pro punti con decisione sul già annunciato sistema operativo HarmonyOS 2 (chiaramente niente servizi Google). Per il resto, i dettagli emersi online si soffermano sul presunto modello Huawei P50 Pro 4G (JAD-AL50). Quest'ultimo dovrebbe disporre di un processore Kirin 9000, affiancato da 8GB di RAM e 256/512GB di memoria interna (espandibili fino a 256GB tramite scheda NM). Lo schermo dovrebbe essere un OLED da 6,6 pollici con risoluzione 2700 x 1228 pixel, refresh rate di 120Hz, touch sampling rate di 300 Hz e foro per la fotocamera di piccole dimensioni posizionato in alto al centro.

Sul retro dovrebbe invece esserci l'ormai ben noto imponente modulo fotocamere. I sensori dovrebbero essere quattro: 50MP (primario, OIS) + 64MP (teleobiettivo, zoom ottico 3,5x, zoom digitale 100x, OIS) + 40MP (mono) + 13MP (ultra-wide). Anteriormente dovrebbe invece fare capolino un sensore da 13MP.

Per il resto, non dovrebbero mancare una batteria da 4.360 mAh con supporto alla ricarica cablata a 66W e wireless a 50W. Certificazione IP68, speaker stereo e porta USB Type-C 3.1 dovrebbero "completare il cerchio". In ogni caso, il canale YouTube CREATOR STUDIO ha pubblicato un video in cui si vede un presunto dummy relativo allo smartphone, che ne mostra il design. Insomma, praticamente è trapelato quasi tutto. Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: mancano poche ore al reveal ufficiale.