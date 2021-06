Huawei P50 giungerà dotato di chipset Snapdragon 888 senza 5G?

Huawei P50 continua a essere protagonista delle ultime indiscrezioni di mercato: dopo il messaggio criptico che rivela la possibile data di lancio, ora si parla del cuore pulsante della gamma di smartphone ammiraglia del colosso cinese, ovvero il chipset in dotazione che, a quanto pare, potrebbe giungere senza modem 5G.

Recenti rumor diffusi da MyFixGuide parlano infatti della possibile commercializzazione di un nuovo chipset Snapdragon 888 da parte della società statunitense Qualcomm, il quale manterrà le prestazioni top di gamma per cui è noto ma senza garantire il supporto alla rete mobile di quinta generazione, il 5G. Il SoC in questione presumibilmente avrà il numero di modello SM8450, mentre l’attuale 888 ha il codice SM8350.

La necessità di creare questo nuovo System-On-a-Chip è data non tanto da Huawei quanto dalla presenza di molteplici produttori che preferirebbero spendere meno per aggiudicarsi chip di fascia alta per smartphone da lanciare dove il 5G non è ancora diffuso o sviluppato, oppure da quelle società a cui non è consentito utilizzare la tecnologia 5G prodotta e sviluppata da compagnie statunitensi. Tra queste, ovviamente, Huawei.

Questa potrebbe essere, quindi, una delle motivazioni dietro i continui rinvii del lancio della gamma di dispositivi mobili, ora attesa per fine luglio 2021. Con ogni probabilità, altra ragione dietro gli stessi rinvii è stata la serie di lavori sul sistema operativo proprietario HarmonyOS 2 lanciato giusto a inizio giugno. Insomma, un debutto travagliato per Huawei P50 che, ormai, si preannuncia come un “o la va, o la spacca”.

A proposito di Huawei P50, la società ha già svelato il suo design.