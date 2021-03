Huawei P50 potrebbe giungere sul mercato a fine aprile: rinvio imminente?

L’arrivo sul mercato di Huawei P50 era atteso per marzo, secondo le ultime indiscrezioni, e si parlava anche di un lancio con HarmonyOS già installato di fabbrica. Un nuovo rapporto, però, darebbe l’approdo sul mercato per "rinviato" a metà o fine aprile, o addirittura per fine anno: vediamo perché.

Stando a quanto riportato da alcuni utenti su Weibo e ripreso anche dai colleghi di Gizchina, le ultime indiscrezioni sulle tempistiche di lancio della serie di smartphone ammiraglia Huawei P50 non erano affatto attendibili, dato che “in realtà” altre fonti più credibili davano il lancio della gamma per il 26-27 aprile o addirittura per fine anno.

L’azienda cinese starebbe infatti ancora concludendo gli ultimi lavori sui prototipi, già pronto secondo gli stessi tipster del social asiatico. Al momento, la serie includerà i modelli Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro +, con la versione base dotata di chip Kirin 9000E e le più potenti del chip Kirin 9000; non mancheranno poi differenze anche nel display (rispettivamente pari a 6,1, 6,6 e 6,8 pollici) e la fotocamera firmata Leica nelle varianti Pro. La versione globale dello smartphone dovrebbe arrivare con EMUI 11.1; mentre la versione cinese riceverà HarmonyOS.

Infine, secondo ulteriori segnalazioni Huawei otterrà un nuovo modulo RYYB. Pertanto, è probabile che la società utilizzerà questa tecnologia per questa nuova serie di sensori posteriori potenziati. Tutto ciò, però, va comunque preso con le pinze.

Altre novità in arrivo, di cui abbiamo già parlato, riguarderà il nuovo Super Imaging System.