Huawei P50, messaggio criptico svela la possibile data di lancio

Huawei P50 torna sotto i riflettori: dopo il reveal del design da parte della stessa azienda nel corso dell’evento di presentazione di HarmonyOS 2, ora la linea di smartphone top di gamma potrebbe avere una data di lancio ufficiale ben definita grazie a un messaggio criptico postato dai tipster cinesi su Weibo.

Nel social network cinese, infatti, in un post riguardante la serie ammiraglia di smartphone del colosso di Shenzhen ha colto l’occasione per pubblicare un commento con scritto il numero binario “1011011001” che, una volta trasformato in numero decimale, diventa il numero 729. Di conseguenza, si presuppone che i prossimi modelli della linea di punta Huawei giungeranno nei negozi il 29 luglio 2021.

Non mancano però anche altri commenti interessanti riguardo i componenti: altri tipster su Weibo parlano di un SoC della serie HiSilicon Kirin 9000 che, però, dovrebbe trattarsi di un modello solamente in versione 4G. Una scelta che non sarebbe proprio il massimo, considerato che ormai il 5G sta diventando uno standard immancabile anche in tanti smartphone di fascia medio-bassa.

Come design, invece, sappiamo già che avrà una multi-camera a doppio anello con sensore principale Sony IMX707 potenziato da Leica e in grado di ottenere uno zoom ottico 5x, mentre lo schermo sarà un pannello piatto da 6,3 pollici dalle misure pari a 156,7 x 74 x 8,3 mm. Il sistema operativo, infine, ovviamente sarà HarmonyOS 2, diventando così il primo dispositivo mobile ammiraglia fornito sin da subito con l’OS proprietario della società di Ren Zhengfei. Per ora consigliamo ancora di prendere buona parte di queste indiscrezioni, specialmente quelle riguardanti la data di lancio e il chipset in dotazione, con le pinze.

Intanto online sono sorti dubbi riguardo il futuro della serie Huawei Mate 50, la quale potrebbe “saltare” a causa della carenza di componenti fondamentali.