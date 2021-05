Huawei P50 si mostra nei primi render ufficiali: confermate le fotocamere Leica

Huawei P50 sembra davvero vicino al lancio sul mercato: dopo la diffusione delle prime fotografie dal vivo, le quali avrebbero confermato il modulo fotocamera gigante e il sistema operativo HarmonyOS 2.0, ora in rete sono apparsi i primi presunti teaser ufficiali firmati Huawei per pubblicizzare l’imminente approdo nei negozi.

A rivelarlo è stato il rinomato tipster RODENT950 tramite Twitter, dove ha pubblicato in esclusiva due banner pubblicitari della serie Huawei P50. In esse è evidente soprattutto il modulo fotocamera dalle dimensioni piuttosto insolite, con i due grandi cerchi che dovrebbero giungere con il sensore Sony IMX 800 da 1 pollice, a oggi possibilmente la fotocamera più grande mai installata su smartphone.

Ingrandendo i render tra i dettagli oro della scocca è possibile notare la presenza della scritta Leica e ulteriori dettagli riguardo gli obiettivi in dotazione, facendo pensare al lancio con un obiettivo ultra-grandangolare, un teleobiettivo e un terzo sensore ancora non specificato. Infine, si vedono chiaramente i pulsanti per la gestione del volume e l’accensione del dispositivo sul lato destro.

Ovviamente consigliamo di prendere tali indiscrezioni e render cum grano salis, come sempre in queste occasioni, in attesa della presentazione ufficiale attesa per ora per giugno 2021 dopo rinvii a causa di problemi nella catena di approvvigionamento.

Rimanendo nel mondo Huawei, la società di Shenzhen potrebbe avere qualche asso nella manica per diffondere maggiormente il suo sistema operativo HarmonyOS 2.0, tra cui una serie di accordi con aziende terze produttrici di smartphone, specialmente nel mercato domestico cinese.