Huawei P50 si mostra dal vivo: confermati il modulo fotocamera gigante e HarmonyOS 2.0

Huawei P50 si avvicina all’atteso lancio per ora previsto, dopo diversi rinvii, per fine giugno, e con il passare del tempo cresce il numero di indiscrezioni e leak da parte dei tipster del settore. Tra questi, il rinomato DigitalChatStation nelle ultime ore ha pubblicato su Weibo le prime, interessanti foto dal vivo.

In realtà, le presunte fotografie “reali” di un possibile prototipo di Huawei P50 erano già trapelate a inizio aprile ma allora avevamo avvisato di prenderle con le pinze data l’eccessiva somiglianza con il modello Huawei Mate 40. Tra tante indiscrezioni, poi, proprio di recente sul famoso social network cinese Weibo DigitalChatStation ha condiviso delle immagini molto più vicine a quelli che erano i primi render diffusi da OnLeaks su Voice, ovvero uno smartphone con un modulo fotocamera piuttosto insolito e di grandi dimensioni.

A tal proposito, al momento si parla di un debutto con il sensore Sony IMX 800 da 1 pollice, che diventerebbe così la fotocamera più grande installata su uno smartphone fino a oggi. Non mancheranno, poi, un obiettivo ultra-grandangolare e un teleobiettivo, assieme a una camera 3D ToF. Per ora si vocifera che il display misurerà 6,3 pollici, avrà un notch punch-hole centrale e dei bordi leggermente spessi, mentre lato sistema operativo, come potete vedere sia nel Tweet che nell’immagine pubblicata in calce all’articolo, Huawei P50 esordirà con HarmonyOS 2.0 già installato.

Per quanto riguarda la composizione della gamma con ogni probabilità si tratteranno di tre modelli (Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro +) dalle colorazioni Bianco, Nero, Blu e Beige. Il periodo di lancio sembrerebbe essere ancora quello di giugno o addirittura fine maggio, ma restano voci che consigliamo di prendere cum grano salis.

Restando sul mondo Huawei, recentemente la casa asiatica ha annunciato Huawei Band 6, new entry nel settore smartband.