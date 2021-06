Huawei P50, nuova foto reale di una cover conferma il design

La gamma di smartphone Huawei P50 è stata svelata a sorpresa a inizio giugno in occasione della presentazione di HarmonyOS 2, ma in tale occasione le immagini mostrate rivelavano solamente pochi dettagli esclusivamente riguardo il modulo fotocamera. La fotografia reale di una cover, apparsa nelle ultime ore, ci dà ulteriori indizi.

Lo scatto in questione è stato ripreso anche dal sito cinese MyDrivers e mostra una peculiare cover completamente rosa-lilla dall’effetto particolarmente luminoso, confermando così come sarà la parte posteriore degli smartphone Huawei P50. Lo schema fotocamera posteriore vede un doppio anello dalla forma complessiva decisamente unica, mentre tra i due moduli appare il flash LED singolo.

Si nota però che il corpo rosa ha una trama leggera che ricorda quasi i cristalli, mentre l’isola che ospita il gruppo sensori fotocamera è più lucido. Sarà interessante comprendere se questa cover sarà una delle opzioni ufficiali rese disponibili dalla stessa Huawei, considerato che si tratta di un’opzione certamente insolita ma con uno stile alquanto particolare e piacevole. Inoltre, non manca a questo punto la curiosità di vedere non solo il dispositivo in sé giungere sul mercato, ma anche il resto di opzioni di colore che la società di Ren Zhengfei renderà disponibile.

Infine, ricordiamo che sebbene la data di lancio non sia stata ancora ufficializzata, uno strano messaggio su Weibo ha rivelato quando potrebbe avvenire l’approdo nei negozi.