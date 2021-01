Huawei P50, pioggia di leak sulle specifiche tecniche: ci sarà Android?

Huawei P50 torna a essere protagonista delle voci di mercato grazie a una serie di leak diffusi tramite Weibo da un utente definitosi “tester interno all’azienda”. Dopo gli ultimi rumor sulla possibilità di vedere tre modelli con tre tipologie di display diversi, ora si parla di dettagli tecnici interessanti come la possibile presenza di Android.

Innanzitutto, il tipster in questione ha affermato che il modello base di Huawei P50 arriverà sul mercato con un display dal refresh rate pari a 90 Hz, mentre la variante P50 Pro+ di fascia alta – ma forse anche P50 Pro - avrà un refresh rate di 120 Hz. Il design dovrebbe rimanere lo stesso in tutti gli smartphone della gamma, con schermo dai bordi curvi e con un piccolo notch centrale in alto per fare spazio alla fotocamera anteriore, per una qualità definita “non inferiore a quella di Xiaomi Mi 11”.

Lato fotocamera risulta riconfermata la presenza delle lenti Leica per offrire le migliori prestazioni e la migliore qualità possibile a tutti gli utenti. Molto interessante e importante però la presunta presenza dello zoom binoculare fino a 200 volte. Per quanto concerne la batteria ancora non è nota la durata effettiva, ma rimane il supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W e alla ricarica rapida wireless da 50 W; si parla, però, anche della possibilità di vedere la ricarica rapida a 135 W.

Il sistema operativo in dotazione è un altro dettaglio che ci incuriosisce, dato che secondo il tipster di Weibo la versione globale di Huawei P50 includerà due versioni di Android e il sistema operativo Harmony di Huawei, mentre in Cina otterrà solo la versione del sistema operativo Harmony (non 2.0). In ogni caso, invitiamo a prendere queste indiscrezioni cum grano salis.

Tra i vari rumor diffusi nel corso del 2020 si è parlato anche dell’introduzione delle “lenti liquide”, in grado di garantire una messa a fuoco molto più rapida, precisa e anche una stabilizzazione ottica dell’immagine migliore.