Huawei P50 Pocket non ha più segreti: trapela online la scheda tecnica

Dopo aver visto le prime immagini promozionali di Huawei P50 Pocket sull'edizione cinese della rivista Harper's Bazaar, torniamo a parlare del prossimo smartphone foldable di Huawei. A pochi giorni dall'uscita del device, che dovrebbe essere fissata per il 23 dicembre, sono infatti emerse online le caratteristiche tecniche di Huawei P50 Pocket.

Finora, il prossimo device pieghevole di Huawei è stato avvolto nel mistero dal punto di vista hardware: del P50 Pocket conosciamo solo il form factor, trapelato in rete qualche settimana fa e confermato dalle foto promozionali di Harper's Bazaar come quello di uno smartphone clamshell dalla forma squadrata, con un alloggiamento della fotocamera molto simile a quello del resto della serie P50 del produttore cinese.

Oggi, invece, grazie ad un report di MyDrivers, siamo venuti a conoscenza delle principali caratteristiche tecniche del telefono. In particolare, secondo il report il device avrà due schermi, di cui uno principale e uno esterno, posizionato nel "cerchio" al di sotto della fotocamera: lo schermo principale di Huawei P50 Pocket sarà un display pieghevole da 6.8", mentre quello secondario avrà la dimensione di 1", e dovrebbe servire a mostrare le notifiche e l'anteprima delle fotografie scattate con il telefono chiuso.

La fotocamera principale del device dovrebbe avere una lente Sony IMX766 da 50 MP, un grandangolo da 13 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. Relativamente alla selfie-camera, invece, non conosciamo né le specifiche tecniche né il design, dunque non sappiamo se il telefono sarà dotato di notch, di punch-hole oppure di fotocamera under-display, anche se la soluzione punch-hole è la più probabile.

Secondo MyDrivers, poi, il chipset di Huawei P50 Pocket sarà un Kirin 9000, prodotto da HiSilicon, la sussidiaria del colosso cinese specializzata in chip e SoC. La scelta di Huawei in tal senso è particolare, poiché il chip Kirin 9000 non supporta la connettività 5G, dunque P50 Pocket non dovrebbe garantire la connessione in 5G, navigando al più in 4G.

Infine, la batteria di Huawei P50 Pocket sarà da 4.100 mAh, con il supporto per il fast charging a 66 W. MyDrivers non ha invece fornito indicazioni sul prezzo del device, che però dovrebbe essere commercializzato come un'alternativa economica a Samsung Galaxy Z Flip 3: possiamo perciò aspettarci un prezzo globale sotto i mille dollari.