Huawei P50 Pocket è ufficiale: design di ultima generazione ma niente 5G

Dopo che un paio di giorni fa è comparsa online la scheda tecnica di Huawei P50 Pocket, oggi il telefono è stato ufficialmente presentato dal colosso cinese nel corso di un evento online: Huawei ha confermato le specifiche tecniche di P50 Pocket e ha pubblicato diverse immagini promozionali del telefono, che potete vedere nella galleria in calce.

Stando a quanto riportato da Huawei, P50 Pocket utilizzata una cerniera brevettata da Huawei, che non presenta alcuno spacco visibile tra le due "metà" dello schermo da aperto. Le cerniere di ultima generazione, d'altro canto, erano state anticipate da un leak su Huawei P50 Pocket risalente a inizio dicembre, e potrebbero presto essere utilizzate su altri device foldable di Huawei.

Lo schermo di Huawei P50 Pocket è un display OLED da 6.9" con refresh rate a 120 Hz, risoluzione di 2790x1188 ppi e aspect ratio 21:9. In alto al centro dello schermo è poi presente una selfie-camera con design punch-hole, come ampiamente anticipato dai rumor degli scorsi giorni. Il telefono presenta anche un secondo schermo posteriore da 1", collocato appena sotto la fotocamera esterna e che permette di visualizzare l'ora, leggere le notifiche, controllare la musica e vedere un'anteprima delle fotografie scattate con il telefono chiuso.

In termini fotografici, la fotocamera primaria di Huawei P50 Pocket è da 40 MP, ed è accompagnata da un obiettivo grandangolare da 13 MP f/2.2 e da un obiettivo da 32 MP f/1.8 Ultra Spectrum, che dovrebbe migliorare la resa dei colori nelle immagini. Non è ancora chiaro quali siano le specifiche della selfie-camera, invece.

Sotto la scocca del device troviamo un chipset Snapdragon 888 4G e una RAM da 8 o 12 GB a seconda della configurazione: il chipset scelto per lo smartphone non supporta il 5G, come suggerisce il nome, perciò Huawei P50 Pocket si fermerà allo standard di connettività 4G. Lo storage interno, inolte, sarà da 256 GB o da 512 GB.

Huawei ha anche confermato una batteria da 4.000 mAh con supporto al fast charging a 40 W cablato. Il telefono, infine, utilizza il sistema operativo proprietario di Huawei HarmonyOS, come ormai ogni device flagship dell'azienda.

Huawei P50 Pocket è disponibile già da oggi in Cina, mentre una release internazionale non è ancora stata confermata. Al momento, il device è disponibile nelle tre colorazioni Nero, Oro e Bianco, al prezzo di 8.988 Yuan (1246 Euro) per la configurazione da 8 GB di RAM + 256 GB di storage ed a quello di 10.988 Yuan (1524 Euro) per la configurazione con 12 GB di RAM + 512 GB di storage, quest'ultima disponibile solo nella tinta Oro.