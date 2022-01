Huawei P50 Pocket ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche del foldable

Dopo i rumor legati alla release Global della serie Huawei P50, siamo giunti al grande giorno. Infatti, nel contesto di un apposito evento, il popolare brand ha ufficializzato per l'Italia lo smartphone pieghevole Huawei P50 Pocket. Il prodotto è di quelli atipici ed è sicuramente in grado di attirare l'attenzione degli appassionati.

Il design è uno dei punti focali della proposta di Huawei: il foldable si piega in verticale e dispone sul retro di uno schermo circolare secondario, utile ad esempio per scattare dei selfie anche quando lo smartphone è "chiuso" (in ogni caso, la privacy è garantita dal fatto che lo smartphone "bloccherà" l'accesso ai sensori del pieghevole per determinate app quando quest'ultimo è stato "chiuso", offrendo un ulteriore grado di "protezione" rispetto anche a quanto avviene generalmente nel mondo dei dispositivi mobili). Il display sul retro può inoltre tornare utile per visualizzare widget (ad esempio relativi alla riproduzione musicale e alle indicazioni stradali) e per le notifiche.

Lo schermo principale è invece un OLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2790 x 1188 pixel), aspect ratio 21:9, refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 300 Hz e foro per la fotocamera posizionato in alto al centro. Per il resto, il design "a conchiglia" permette eventualmente di riporre lo smartphone nel taschino, consuetudine ormai "passata di moda" da un po' di tempo e che ora può potenzialmente tornare in auge. Si fa notare a tal proposito il fatto che Huawei sia riuscita a mettere in campo un design realmente "piatto", ovvero che non "curva" seguendo la piega come avviene invece in altre soluzioni popolari. Questo nuovo sistema di piega, tra l'altro, riesce secondo il produttore a migliorare del 62% la resistenza agli impatti.

Tra l'altro, interessante notare che lo smartphone, da "aperto", ha uno spessore di 7,2 mm (il peso è invece di 190 grammi). Quando il dispositivo è "chiuso", invece, lo spessore diventa 15,2 mm (comunque inferiore rispetto ad altri popolari pieghevoli disponibili sul mercato). Si punta inoltre sul comparto fotografico, composto in questo caso da tre sensori: una True-Chrome Camera da 40MP (f/1.8, 26mm), una Ultra Spectrum Camera da 32MP (f/1.8, 30mm) e una Ultra Wide Angle Camera da 13MP (f/2.2, 13mm, 120 gradi). A tutto ciò si aggiungono un sensore multi-spettro a 10 canali e un illuminator Ultra Spectrum e non manca una Fluorescence Mode che mira a migliorare le macro e gli scatti notturni.

C'è poi una funzionalità introdotta per la prima volta: tramite l'app Huawei Mirror, è possibile rilevare la protezione solare, dato che lo smartphone consente all'utente di "scovare" le zone della pelle scoperte ed evitare di scottarsi (chiaramente i dati sono puramente informativi, non si tratta di un dispositivo medico). Presente per il resto il supporto al Wi-Fi 6 e al Dual SIM, mentre la batteria è da 4.000 mAh con ricarica Huawei SuperCharge a 40W. L'unica colorazione disponibile in Italia è quella Premium Gold, realizzata in collaborazione con la stilista Iris Van Herpen. Cosa c'è invece sotto la scocca? Un processore Qualcomm Snapdragon 888 4G, affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna nella Premium Edition. A livello software, come potete ben immaginare, sono assenti i servizi Google, ma presenziano gli Huawei Mobile Services.

Ci sarà sicuramente l'occasione di approfondire ulteriormente lo smartphone su queste pagine in futuro, ma ora arriviamo a prezzo e disponibilità. Ebbene, il costo italiano del dispositivo, già acquistabile in Italia, è fissato a 1599,90 euro su Huawei Store. Per quel che concerne la promozione di lancio, fino al 28 febbraio 2022 sarà possibile ottenere in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds Lipstick. Oltre a questo, nell'arco del primo anno dall'acquisto, sarà compresa una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover.

In ogni caso, ricordiamo che per l'occasione c'è stato anche l'annuncio di Huawei P50 Pro e Huawei Watch GT Runner, anch'essi già approdati in Italia. Insomma, il popolare brand ha deciso di puntare con decisione sul nostro Paese.