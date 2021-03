Huawei P50 sarà presentato il 27 Aprile? Prima però potrebbe toccare ad HarmonyOS

Un membro dello staff di Huaweei ha rivelato a FoxSister che Huawei il prossimo mese di Aprile terrà due eventi: il primo incentrato sul proprio sistema operativo HarmonyOs, ed il secondo sulla nuova gamma di smartphone top di gamma della linea P, i P50.

Il primo keynote, come indicato poco sopra, sarà incentrato su HarmonyOS 2.0, ma non ci sono conferme a riguardo. La data scelta da Huawei dovrebbe essere quella del 22 Aprile, mentre cinque giorni dopo sarà la volta dei nuovi Huawei P50. I claim che accompagneranno gli eventi saranno “Wisdom Connecting Everything, Wisdom and Hundreds of People” e “Art Deconstruction, Meet the Future”.

Il blogger nella serie di messaggi pubblicati sulla piattaforma asiatica, ha anche pubblicato un contenuto relativo alla serie Huawei P50, che ovviamente sarà basata su HarmonyOS, accompagnato dalla didascalia "Deconstructing art+ [Meet The Future]". Non è però chiaro a cosa si riferisca, ma le incognite sono tante.

Resta infatti da capire se gli eventi in questione saranno rivolti esclusivamente al mercato cinese o meno, e non è da escludere che il lancio globale degli Huawei P50 avvenga a Maggio prossimo.

La serie P50 di Huawei, comunque, dovrebbe includere diverse versione del chip Kirin 9000, ma Gizchina riferisce che a causa della carenza di chip la disponibilità dovrebbe essere limitata. Tutto ciò però non dovrebbe comportare grossi cambiamenti a livello di strategia: sul mercato arriveranno gli Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+.

Su Huawei P50 si parla della presenza di due fotocamere posteriori giganti, proprio come la variante Pro. Nessuna informazione sul prezo.