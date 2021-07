Huawei P50 sarà presentato il 29 Luglio: in arrivo una nuova tecnologia d'imaging

Attraverso i propri canali ufficiali Weibo, Huawei ha confermato che la serie P50 sarà presentata in via ufficiale il prossimo 29 Luglio 2021 alle ore 19:30 cinesi. L'annuncio del keynote è anche servito al CEO Richard Yu per anticipare quelle che saranno le novità che andranno a comporre la scheda tecnica.

L'amministratore delegato infatti ha affermato che l'azienda quest'anno supererà se stessa nel campo dell'imaging e la Serie P50 integrerà una tecnologia d'imaging mobile all'avanguardia.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle passate settimane, Huawei P50 dovrebbe includere il sensore fotografico Sony IMX80 custom. Il chip principale per la fotocamera sarà da 1 pollice ed avrà una risoluzione di 50 megapixel con filtro colore RYYB. Analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, inoltre, la Serie Huawei P50 dovrebbe includere tre modelli: P50, P50 Pro e P50 Pro+, ma a quanto apre solo queste ultime due varianti sfoggeranno l'obiettivo IMX800.

Alcuni leak emersi di recente hanno anche rivelato che Huawei P50 avrà una tripla fotocamera composta dal sensore IMX707, l'obiettivo IMX600 ed un teleobiettivo 3x. Sul P50 Pro invece le lenti saranno quattro: un obiettivo Sony IMX800, una fotocamera Omnivision OV63A, una fotocamera periscopica 5x ed un sensore ToF.

Di recente sul web si è anche parlato della possibile presenza di un Qualcomm Snapdragon nell'Huawei P50.