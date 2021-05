Huawei P50, previsti altri ritardi: lancio a luglio con MatePad 2?

Huawei P50 potrebbe avere visto un altro ritardo nel lancio ufficiale, il secondo reso noto dai tipster del settore nel corso degli ultimi mesi. Se prima si parlava di un debutto a giugno anziché fine aprile, ora le indiscrezioni parlano di una presentazione assieme ai tablet Huawei MatePad 2 e Pro 2 nel luglio 2021.

I rumor al riguardo sono stati diffusi da diversi leakster tramite il social cinese Weibo e poi ripresi da Huawei Central. Secondo loro, la gamma di smartphone ammiraglia Huawei P50 verrà rivelata ufficialmente nel pieno dell’estate di quest’anno a causa non solo degli ormai noti problemi nell’ottenere componenti e proseguire con la produzione, ma anche di presunti cambiamenti nell’ecosistema HarmonyOS 2.0.

Del resto, la società di Shenzhen intende puntare forte sul suo sistema operativo proprietario che, come svelato dagli stessi portavoce dell’azienda, potrà essere usato da qualsiasi altro brand al posto di Android. Un debutto convincente su Huawei P50 è quindi essenziale per dimostrare le potenzialità di HarmonyOS 2.0; da qui l’esigenza di rinviare il lancio dei suoi smartphone top di gamma per completare lo sviluppo dell’OS e ottimizzare il dispositivo.

In questo modo i dirigenti di casa Huawei intenderebbero organizzare un evento unico per presentare sia Huawei P50 che i tablet Huawei MatePad 2 e Pro 2, prendendosi tutto il tempo necessario per implementare le migliorie desiderate e avere unità sufficienti per un lancio sul mercato col botto.

Nel mentre possiamo dare un’occhiata ai primi render ufficiali di Huawei P50, grazie ai quali sappiamo che giungerà dotato di fotocamere Leica. La partnership però si è conclusa e brand rivali hanno colto l’attimo: tra questi ha avuto la meglio Sharp con lo smartphone Aquos R6, dotato di sensore Leica/Sony da 1 pollice.