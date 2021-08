Huawei P50 Pro convince DxOMark: è lo smartphone con il miglior display al mondo

Lo smartphone Huawei P50 Pro presentato a fine luglio continua a convincere la critica: le ultime analisi da parte di DxOMark, autorevole agenzia di valutazione di fama internazionale, mostrano con convinzione che il display in dotazione è il migliore attualmente disponibile sul mercato smartphone, con un punteggio da record.

Negli ultimi giorni, infatti, sul sito ufficiale di DxOMark è apparsa la valutazione del display di Huawei P50 Pro con il punteggio mai visto prima di 93 punti, superando così Samsung Galaxy S21 Ultra e i suoi 91 punti. Secondo gli esperti, lo schermo del dispositivo mobile cinese ha quattro vantaggi fondamentali: la luminosità è perfetta per i video HDR10, la leggibilità è molto buona anche con scarsa illuminazione e in ambienti interni, il tocco è fluido e preciso e, in generale, si nota una quasi totale assenza di sfarfallii.

Non mancano anche alcuni piccoli problemi, spiegate nel dettaglio da DxOMark: la leggibilità con Huawei P50 Pro è eccellente e la gestione automatica della luminosità è fluida e rapida, ma in caso di aumento significativo della luce ambientale la risposta è un po’ lenta e la leggibilità ne risente molto. Ancora, i colori sRGB vengono riprodotti in maniera eccellente, ma si nota una lieve dominanza delle tonalità giallo-verdi quando si attiva la modalità luce blu.

Per quanto riguarda invece i video, il display HDR10 è ottimo e significamente migliore rispetto alla generazione precedente di smartphone di casa Huawei, però i toni scuri mancano di dettagli durante la visione di contenuti video con supporto alla tecnologia HDR10. Infine, i controlli touch sono tra i migliori mai provati anche su angoli e bordi per accedere alle funzionalità di HarmonyOS 2, però non mancano cali negli FPS all'avvio dei videogiochi.

Questi piccoli compromessi, però, non hanno comunque reso l’esperienza d’uso negativa, anzi DxOMark ha attribuito i suddetti 93 punti a Huawei P50 Pro che, ricordiamo, ha un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione 2700 x 1228 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, aspect ratio 19:8:9 e un rapporto screen-to-body del 91,3%.

Tra l’altro, ulteriori analisi precedenti hanno stabilito che Huawei P50 Pro ha anche il comparto fotocamera migliore del settore, il quale ha permesso di ottenere il punteggio record combinato di 144 punti.