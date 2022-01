Huawei P50 Pro e P50 Pocket: la release globale è imminente?

Gli smartphone Huawei della serie P50 sono stati annunciati lo scorso luglio, mentre Huawei P50 Pocket è stato presentato a dicembre. Tuttavia, i device della serie P50 sono disponibili solo in Cina, almeno per il momento, e Huawei non è sbottonata negli ultimi mesi circa una loro uscita occidentale.

Dopo aver spiegato, a ottobre, che gli Huawei P50 sarebbero usciti nel 2022 nel resto del mondo, la compagnia cinese non ha rilasciato altre informazioni a riguardo fino a ieri. L'8 gennaio, infatti, Huawei Malaysia ha annunciato l'uscita di Huawei P50 Pro e P50 Pocket il 12 gennaio nel Paese del Sudest asiatico.

L'annuncio, che probabilmente ha anticipato di qualche ora quello delle altre succursali di Huawei al di fuori della Cina, fa pensare che il lancio di Huawei P50 Pro e P50 Pocket avverrà nel mese di gennaio nei mercati asiatici ed europei. Gli Stati Uniti, invece, dovrebbero essere esclusi dalla commercializzazione dei device per via delle sanzioni imposte dalla Casa Bianca a Huawei e agli altri produttori tecnologici cinesi.

Stando all'annuncio di Huawei Malaysia, che ha inserito gli smartphone sul proprio sito web, Huawei P50 "standard" non verrà venduto fuori dalla Cina, mentre Huawei P50 Pro non avrà il chipset Kirin 9000 di HiSilicon, optando invece per uno Snapdragon 888 di Qualcomm. Inoltre, Huawei P50 Pocket non utilizzerà HarmonyOS come proprio sistema operativo, ma EMUI 12. Probabilmente, anche il P50 Pro utilizzerà EMUI 12.

Huawei P50 Pocket sarà disponibile con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, mentre Huawei P50 Pro potrà essere acquistato solo nella Premium Edition dotata di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Vi ricordiamo che Huawei P50 Pro è, al momento, il miglior smartphone per fotocamera su DxOMark, mentre anche il display di Huawei P50 Pro ha convinto DxOMark, ottenendo a sua volta il miglior punteggio sulla piattaforma tra tutti gli smartphone in commercio.