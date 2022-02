Huawei P50 Pro e P50 Pocket in vendita in Europa: che prezzi!

Huawei ha dato inizio al rollout globale di P50 Pro e P50 Pocket a fine gennaio, mettendo i due telefoni in commercio nei mercati asiatici fuori dalla Cina, in Sudamerica e in Africa. Infine, oggi sembra essere giunto il turno della vendita dei due device anche in Europa.

Due settimane dopo aver ufficialmente annunciato la versione europea di Huawei P50 Pro e P50 Pocket, infatti, Huawei ha messo in vendita i suoi due nuovi smartphone top di gamma giusto in tempo per San Valentino. Come sugli altri mercati globali, inoltre, anche in Europa i due telefoni sono venduti in bundle con accessori come le Huawei FreeBuds, oppure con garanzie prolungate ed abbonamenti gratuiti.

Huawei P50 Pocket è un dispositivo foldable a conchiglia, il primo di Huawei con questo form factor e che non mostra discontinuità nello schermo una volta aperto. Al di sotto della fotocamera posteriore del telefono, inoltre, Huawei ha inserito un piccolo schermo da 1", che serve per le notifiche e come schermo di preview per i selfie scattati usando l'obiettivo principale dello smartphone.

Huawei P50 Pocket viene venduto in due variati, ovvero con 12 GB di RAM e 512 GB di storage oppure con 8 GB di RAM e 256 GB di storage: nel primo caso il device è di colore oro e costa 1.599 Euro; nel secondo caso, invece, il colore del telefono è bianco, e il prezzo è più contenuto, pari a 1.299 Euro.

Hauwei P50 Pro è lo smartphone flagship del produttore cinese nel campo dei device non-foldable, ed è uno smartphone pensato per la fotografia, come tutta la serie P di Huawei. In particolare, il telefono ha una fotocamera composta da ben quattro lenti, ovvero una fotocamera principale da 50 MP, un grandangolo da 13 MP, una lente periscopica da 64 MP e una quarta lente da 40 MP, realizzate insieme a Leica.

Sotto la scocca del telefono, invece, troviamo un SoC Kirin 9000 di HiSilicon (nella versione cinese) e uno Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 660 nella release internazionale. A differenza del modello foldable, Huawei P50 Pro è venduto a in una sola variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, al prezzo di 1.199 Euro. Visto che il telefono supporta il fast charging wireless, inoltre Huawei ha messo in commercio a prezzo scontato l'apposito stand di ricarica, che viene venduto a 50 Euro al posto dei 130 Euro del valore di listino.