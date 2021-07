Huawei P50 Pro, la società svela nuovi dettagli del comparto fotocamera

Se ieri Huawei ha annunciato la data di presentazione della serie Huawei P50, oggi la società di Shenzhen ha rivelato con un video teaser pubblicato su Weibo alcuni dettagli ulteriori in merito al comparto fotocamera dello smartphone Huawei P50 Pro, riconfermando ancora una volta la partnership tecnica con Leica.

Come ripreso anche da ITHome, sito tramite il quale potrete vedere il video teaser integralmente seguendo il link in calce all’articolo, il colosso di Ren Zhengfei ha svelato sul social network cinese Weibo che Huawei P50 Pro avrà un obiettivo Vario-Summilux con apertura tra f/1.8 e f/3.4, mentre avrà dimensioni comprese tra 18 mm e 125 mm, facendoci comprendere così che ci saranno sia sensori ultra-grandangolare che periscopio.

Non mancano poi altre diciture che servono per fare spiccare le caratteristiche principali: non mancheranno lo zoom 100x, una lente asferica per acquisire immagini più nitide, ma soprattutto il sensore principale sarà da 108 megapixel, numero ormai considerato uno standard per smartphone di fascia medio-alta.

Tutto sommato si parla di un array di fotocamere degno di nota, che potrebbe definire ancora una volta la qualità in toto dello smartphone flagship Huawei. Del resto, da anni la società cinese ha intrattenuto questa partnership con Leica proprio per proporre un comparto fotocamera d’altissimo livello, ottenendo con il tempo i frutti sperati. Al momento non ci sono altre conferme sul resto delle specifiche tecniche, dunque non ci resta che attendere l’evento di presentazione del 29 luglio 2021 per sapere tutto sui modelli che comporranno la gamma P50.

Intanto, in rete sono apparse altre foto dal vivo di Huawei P50, svelando alcune tonalità con cui arriverà sul mercato e altri dettagli sul design.