Huawei P50 Pro e Watch GT Runner ufficiali in Italia: prezzi, promo e specifiche

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo della gamma Huawei P50 in Italia, è arrivato il momento clou. Infatti, mediante un apposito evento andato in scena il 26 gennaio 2022, il noto brand ha ufficializzato l'arrivo in Italia di diversi prodotti. In questa sede, ci soffermeremo su Huawei P50 Pro e Huawei Watch GT Runner.

Partendo dallo smartphone, quest'ultimo è il nuovo top di gamma della serie P e strizza l'occhio agli amanti della fotografia, portando con sé quella che Huawei definisce True-Form Dual-Matrix Camera, ovvero il comparto fotografico che si fa notare nella parte posteriore del dispositivo. Quest'ultimo è composto da quattro lenti: una prima True-Chroma Camera da 50MP (f/1.8, 23mm, OIS), una seconda True-Chroma Camera da 40MP (f/1.6, 26mm, Mono), una Ultra-Wide Angle Camera da 13MP (f/2.2, 13mm) e una Telephoto Camera da 64MP (f/3.5, 90mm, periscopio, OIS). Questa configurazione viene inoltre "aiutata" da un sensore multi-spettro a 10 canali.

Non manca uno Zoom Range fino a 200x, così come miriadi di funzionalità e ottimizzazioni, mirate a bilanciare come si deve i colori e catturare al meglio anche i contesti notturni. Anteriormente c'è un sensore da 13MP, che tra l'altro dispone di Auto Focus ed è Ultra-Wide (100 gradi). Da non sottovalutare la possibilità di registrare Time Lapse in 4K, nonché la stabilizzazione dell'immagine AIS Pro. Insomma, Huawei ha voluto fare le cose in grande con P50 Pro relativamente al reparto fotografico, puntando su nuovi sistemi di elaborazione dell'immagine e molto altro.

Per il resto, la scheda tecnica di Huawei P50 Pro comprende un display OLED con bordi curvi da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2700 x 1228 pixel), refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 300 Hz, sensore d'impronte digitali integrato e foro per la fotocamera posto in alto al centro, un processore Qualcomm Snapdragon 888 4G, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna e una batteria da 4360 mAh con supporto alla ricarica via cavo a 66W e wireless a 50W. Lo spessore del dispositivo è di 8,5 mm, mentre il peso è pari a 195 grammi. Le colorazioni sono quelle Cocoa Gold e Golden Black ed è presente la certificazione IP68. Non manca un comparto audio stereo composto da due speaker, mentre il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione EMUI 12 (niente servizi Google, ma ci sono gli Huawei Mobile Services). Le novità in ambito software includono un pannello di controllo migliorato, nonché funzionalità utili per utilizzare in modo rapido e comodo l'ecosistema di dispositivi Huawei.

Ci sarà sicuramente modo di dare un'occhiata più approfondita al dispositivo in futuro, ma per ora arriviamo a prezzo e disponibilità. Ebbene, in Italia il costo di Huawei P50 Pro è pari a 1199,90 euro su Huawei Store. La promozione di lancio, che sarà attiva dal 26 gennaio 2022 fino al 28 febbraio 2022, permetterà agli utenti di ottenere in omaggio gli auricolari True Wireless con ANC Huawei FreeBuds Pro. Inoltre, per un anno in seguito all'acquisto del dispositivo, il brand offre una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover.

A fianco di Huawei P50 Pro è stato annunciato lo smartwatch Huawei Watch GT Runner, che va a dare vita a un ecosistema di prodotti. L'obiettivo che il brand si è posto con questo dispositivo è quello di fornire all'utente un "compagno di viaggio", una sorta di personal trainer più che un semplice dispositivo indossabile. Si tratta di un orologio da corsa professionale, ergo adatto agli sportivi, che può dire a questi ultimi quando riposarsi e tracciare un po' tutto ciò che li riguarda, sonno compreso.

Si punta a effettuare il monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca (TrueSeen 5.0+) e della SpO2 in modo preciso, così come si mira alla precisione anche negli altri campi (basti vedere la presenza dell'antenna GNSS con cinque moduli a doppia banda). Immancabile poi il sistema di analisi e valutazione RAI, utile per l'Individual Periodical Science Training Programme. Il design ispirato alla griglia della presa d'aria delle supercar, il supporto per il collegamento di fasce cardio, l'integrazione di un barometro dell'altitudine, la possibilità di riprodurre musica con auricolari o altoparlanti (in memoria si possono salvare fino a 500 brani) e il peso di soli 38,5 grammi possono poi attirare l'attenzione dei runner. Insomma, Huawei Watch GT Runner punta a seguire l'utente in ogni fase del suo allenamento, nonché a fornire dati precisi in termini di monitoraggio.

Tutto questo in un dispositivo dall'autonomia stimata che arriva fino a 14 giorni (8 giorni in uno scenario di utilizzo intenso) e che dispone del sistema operativo HarmonyOS 2.1. Il perno dell'esperienza lato smartphone è la classica app Huawei Health. Arrivando a prezzo e disponibilità di Huawei Watch GT Runner, da noi lo smartwatch costa 299,90 euro su Huawei Store. Acquistando il prodotto mediante quest'ultimo negozio online, si possono ottenere in omaggio sia gli auricolari True Wireless Bluetooth Huawei FreeBuds 4i che il cinturino Huawei.



Per il resto, ci sarà modo di tornare ad approfondire i prodotti citati su queste pagine, ma per il momento a corredo della notizia potete trovare delle foto di Huawei P50 Pro e Huawei Watch GT Runner. Ricordiamo inoltre che durante l'evento è stato annunciato anche l'atipico foldable Huawei P50 Pocket, già arrivato anch'esso in Italia.