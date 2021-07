Huawei P50, quando uscirà l'atteso top di gamma con HarmonyOS 2? La possibile data

Gli occhi degli appassionati di smartphone sono rivolti verso Huawei. Infatti, in seguito al ban subito dagli Stati Uniti d'America, l'azienda sta per "fare il grande passo" anche in campo smartphone tramite il suo nuovo OS. In questo contesto, non sono dunque in pochi coloro che si chiedono quando uscirà il top di gamma Huawei P50.

Ebbene, sono emersi nuovi dettagli. In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nonché come scritto da un leaker sul noto social network cinese Weibo, il lancio del succitato flagship dovrebbe avvenire il 29 luglio 2021. Ricordiamo che questa data è già stata al centro di altri rumor in precedenza. In parole povere, mancherebbero solamente poche settimane al "momento clou" e infatti Huawei starebbe già inviando materiale ad alcuni negozi fisici. Tuttavia, non è chiaro se la data emersa online in queste ore sia riferita solamente al mercato cinese oppure se siano inclusi anche altri Paesi.

Staremo a vedere: per il momento non c'è nulla di certo, dato che Huawei a livello ufficiale ha svelato solamente parte della backcover posteriore dello smartphone. Infatti, in seguito alla diffusione dell'ormai ben nota immagine mostrata durante l'evento di presentazione di HarmonyOS 2 (potete vederla in calce alla notizia), il noto brand non ha diffuso molti altri dettagli.

In ogni caso, il top di gamma di Huawei sta attirando molto l'attenzione degli appassionati anche per via dell'utilizzo del sistema operativo HarmonyOS 2: d'altronde, un po' tutti sono curiosi di scoprire cosa "bolle in pentola" relativamente al mondo smartphone.