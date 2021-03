Huawei P50 rinviato di nuovo da fine aprile a giugno?

Sembra che dovremo aspettare ancora un po’ di tempo per l'arrivo del prossimo telefono 5G di punta di Huawei, il modello Huawei P50: se pochi giorni fa si parlava di un lancio a fine aprile in seguito alla presentazione di HarmonyOS 2.0, ora altre indiscrezioni diffuse in rete lo danno per possibile solamente verso giugno.

Secondo quanto riportato da PhoneArena, infatti, la serie P del colosso cinese non arriverà nel mese di aprile a causa di problemi nella catena di approvvigionamento causati principalmente dalle restrizioni alle esportazioni statunitensi sui produttori cinesi: i provvedimenti attuati dall’amministrazione Trump negli anni scorsi e le ultime novità introdotte dalla nuova amministrazione Biden avrebbero infatti gravato sulla società di Shenzhen in particolare.

In realtà, le regole di esportazione sono state allentate nel 2020 ma, ciononostante, i processi di licenza e spedizione rimangono lunghi e continuano a ostacolare la linea di produzione dell'azienda. A peggiorare tutto ciò è la mancanza di processori sul mercato, la quale sta costringendo i produttori di chipset di tutto il mondo ad aumentare anche i prezzi delle componenti fondamentali e, di conseguenza, il costo del prodotto finale al consumatore e i tempi di produzione e consegna.

Tra COVID-19 e tensioni politico-tecnologiche tra Stati Uniti e Cina, quindi, Huawei potrebbe davvero attendere diverse settimane o addirittura mesi prima di lanciare sul mercato i suoi dispositivi di ultima generazione. Nel frattempo, quindi, dobbiamo limitarci a seguire le indiscrezioni del momento: le ultime diffuse, per esempio, danno per altamente probabile la presenza di due fotocamere posteriori giganti su Huawei P50 e P50 Pro. Sulle altre specifiche tecniche, però, attualmente non è noto alcun dettaglio.