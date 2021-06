Huawei P50 svelato a sorpresa: ufficiale il design del top di gamma!

Un ultimo prodotto, direbbe qualcuno. Alla fine dell'evento di presentazione di HarmonyOS 2, in cui sono stati effettuati parecchi annunci, Huawei ha colto l'occasione per ufficializzare il design del top di gamma Huawei P50.

Quest'ultimo smartphone, al centro di rumor da parecchio tempo, si è fatto ovviamente vedere in modo molto rapido. L'azienda cinese ha infatti semplicemente mostrato un breve video teaser, accompagnato dall'immagine finale che potete vedere in calce alla notizia. Ovviamente maggiori informazioni arriveranno più avanti, ma per il momento conosciamo il look della parte posteriore.

Huawei descrive la prossima gamma di smartphone P50 come in grado di "portare la fotografia mobile a un nuovo livello". L'elemento distintivo della backcover di Huawei P50 è infatti indubbiamente la presenza di un imponente modulo fotocamere. Quest'ultimo dispone di due "cerchi", che racchiudono i vari sensori fotografici (quadrupla fotocamera posteriore) e flash LED. Il design è stato descritto dall'azienda cinese come "leggero".

Non ci sono chiaramente molte altre informazioni in merito, ma sicuramente l'annuncio ha stuzzicato la curiosità di molti appassionati. Il lancio della serie Huawei P50 è previsto per la primavera 2021.

Per il resto, ricordiamo che durante l'evento odierno ci sono stati molti altri annunci, dal sistema operativo HarmonyOS 2 alla gamma di smartwatch Huawei Watch 3. Insomma, Huawei sembra voler fare sul serio.