Huawei P50, trapelano online le prime foto reali: novità in arrivo per la fotocamera?

A metà marzo Huawei P50 era trapelato nei primi render grazie al tipster OnLeaks, svelando le due presunte fotocamere posteriori giganti in dotazione. Nelle ultime ore, però, in rete sono state diffuse le prime fotografie dal vivo di uno smartphone della prossima serie ammiraglia, le quali cambierebbero tutto per il comparto fotocamera.

Un tipster anonimo avrebbe infatti inviato ai colleghi di GSMArena delle immagini, tra cui quella presente in calce all’articolo, dove appare il presunto prototipo del modello base Huawei P50. Il design sembra molto simile a quello della serie Huawei Mate 40, dunque si riservano dubbi sulla completa autenticità del leak in quanto sarebbe piuttosto insolito da parte della società di Shenzhen riprendere con precisione lo stile di un altro modello e riproporlo sull'ultima generazione di smartphone top di gamma.

Ciononostante, prendendo queste fotografie cum grano salis, notiamo subito che il modulo fotocamera è diverso da quello dei primi render dato che non risulta composto da due obiettivi enormi o due cerchi con un totale di quattro lenti, come dagli ultimi video render comparsi su Internet, ma da un’isola singola senza lente periscopica e con quattro sensori. Anteriormente, invece, troviamo un display dai bordi curvi e con un punch-hole unico per due lenti selfie fin troppo somigliante a quello del cugino Huawei Mate 40.

Considerato che il rinomato tipster OnLeaks aveva parlato dell’assenza di bordi curvi sui lati per l’intera serie, tranne l’ammiraglia P50 Pro, risulta esserci confusione tra le tip date e per questo, ancora una volta, invitiamo tutti a valutare con occhio attento queste notizie in attesa di novità da parte della società.

Restando nel mondo Huawei, il Presidente del dipartimento Consumer Business Software di Huawei e Head of AI Wang Chenglu ha dichiarato che HarmonyOS arriverà su 300 milioni di unità di dispositivi entro fine 2021.