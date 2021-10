Huawei P50: uscita globale entro i primi mesi del 2022, c'è la conferma

Huawei ha lanciato la serie P50 in Cina lo scorso agosto, ma non ha mai dato informazioni sulla loro commercializzazione globale, forse per via della scarsità delle scorte dovuta alla carenza di chip. Tuttavia, l'azienda sembra aver finalmente confermato l'uscita della serie P50 in tutto il mondo nel 2022.

Stando a quanto riportato da TechRadar, infatti, Huawei avrebbe annunciato il lancio sul mercato globale dei suoi dispositivi flagship per il prossimo anno: la conferma sarebbe arrivata durante l'evento cinese di lancio di Huawei Note 9, ma non è stata ancora rilanciata dai profili social dell'azienda. La divisione europea del colosso cinese ha però confermato la notizia riportata da TechRadar, aggiungendo che il lancio dei dispositivi avverrà nei primi mesi del 2022.

Sembrerebbe inoltre che il lancio globale riguardi sia Huawei P50 che P50 Pro, che saranno certamente commercializzati nell'Unione Europa e in Russia, mentre pare difficile pensare ad un'uscita degli smartphone negli Stati Uniti o in Canada, viste le misure restrittive nei confronti del colosso cinese adottate dalla Casa Bianca e dal governo canadese.

Nonostante sia già stato lanciato da diversi mesi in Cina, Huawei P50 rimane molto interessante per gli utenti, anche perché i benchmark di Huawei P50 sono impressionanti anche a confronto con gli smartphone più recenti. Il dispositivo ha uno schermo definito come "il migliore al mondo" dalla piattaforma di testing DxOMark: si tratta di un display OLED curvo da 6.6", con una risoluzione di 2700x1228 p. e un refresh rate di 120 Hz.

Riguardo alle caratteristiche tecniche, il P50 vanta un SoC Snapdragon 888, ma non supporta la connettività 5G, limitandosi al 4G. Inoltre, esistono in commercio delle versioni del dispositivo che utilizzano un chipset proprietario di Huawei, sviluppato da HiSilicon e detto Kirin 9000, che però difficilmente sarà utilizzato nella release internazionale.