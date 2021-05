Huawei P50 verrà presentato il 2 giugno con HarmonyOS 2.0

Dopo l’annuncio di MateBook 16, FreeBuds 4 e monitor MateView, Huawei sta facendo spostare lo sguardo di fan e investitori sul grandissimo evento pianificato per il 2 giugno 2021, occasione in cui non vedremo solamente HarmonyOS 2.0 per la prima volta in via ufficiale ma anche molti dispositivi che lo useranno da subito, tra cui Huawei P50.

Negli ultimi giorni si sono susseguiti i teaser relativi all’evento in questione: prima si era parlato solo di una presentazione del sistema operativo proprietario, ma poi la casa di Shenzhen ha rivelato con un’altra immagine di anteprima che nella stessa occasione vedremo anche Huawei Watch 3. Ebbene, l’ultima aggiunta da parte di Ren Zhengfei e colleghi è proprio lo smartphone top di gamma Huawei P50.

L’immagine che vedete in copertina e anche in calce all’articolo, grazie al tipster Ice Universe e ad alcuni post sul social network cinese Weibo, mostra chiaramente i già “famosi” sensori giganti che vedremo apparire sul dispositivo mobile. Nello specifico, si parla di almeno un sensore Sony IMX 800 da 1 pollice (già visto su Sharp Aquos R6, che ha anticipato lo stesso Huawei P50) e la partnership con Leica è confermata, sebbene si tratterà dell’ultimo smartphone ammiraglia che vedrà la collaborazione tra i due marchi. Per il resto delle specifiche, invece, non ci resta che attendere l’ormai imminente presentazione ufficiale.

Se intanto volete soddisfare la vostra curiosità riguardo HarmonyOS 2.0, in precedenza abbiamo visto il primo video dal vivo con il sistema operativo in azione.