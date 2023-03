Huawei P60, svelato ufficialmente il design: che fotocamera!

Il lancio degli Huawei P60 in Cina è stato fissato dalla compagnia cinese per giovedì 23 marzo alle 7:30 italiane, nel corso di una conferenza durante la quale verrà svelato anche il foldable Mate X3. Sempre la stessa Huawei, ora, ci permette di dare un'occhiata ai primi render ufficiali di Huawei P60 con un poster pubblicato sui social.

Trovate l'immagine del poster in calce a questa notizia. La fotografia, come abbiamo già detto qualche riga fa, mostra il P60 Vanilla, ma pare che quest'ultimo condivida il medesimo design di Huawei P60 Pro, semmai con una diversa dimensione delle fotocamere presenti sull'alloggiamento posteriore. In ogni caso, dall'immagine emergono due novità decisamente interessanti per il device.

La prima riguarda la particolare texture usata per il pannello posteriore dello smartphone, che sembra essere realizzata con un materiale del tutto nuovo e, magari, persino proprietario di Huawei. Tale materiale viene usato sia sulla back cover che sull'alloggiamento della fotocamera, dando al pannello posteriore del device un look molto elegante e "marmorizzato".

L'altra novità, invece, è la presenza di tre fotocamere anche su Huawei P60 "base", che dunque non avrà una lente in meno della versione Pro. Al contrario, in entrambi i casi ci troveremo di fronte a tre obiettivi posizionati verticalmente, benché leggermente sfalsati l'uno rispetto all'altro. La lente principale si troverà infatti in posizione centrale, leggermente spostata verso il centro dello smartphone: quest'ultima, dalle specifiche ancora incerte, avrà un grande anello esterno e un secondo "bump", che la farà risultare "in sovraimpressione" rispetto all'ultra-grandangolo (in alto) e alla lente periscopica (in basso).

Completano il modulo il classico Flash LED in alto a destra e il branding "XMAGE" in basso a sinistra. Stando ai leak, le tre fotocamere dello smartphone saranno una lente principale Sony IMX888 da 50 MP, una lente ultra-grandangolare Sony IMX858 da 50 MP e un teleobiettivo OV64B OmniVision da 64 MP. Nelle scorse settimane, invece, è trapelata anche la scheda tecnica completa di Huawei P60 Pro.