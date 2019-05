Huawei, parla il fondatore: 'Gli USA ci stanno sottovalutando'

Il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei ha minimizzato le notizie secondo cui l'ordine esecutivo di Trump potrebbe paralizzare la capacità della compagnia di collaborare con aziende americane come Google e Qualcomm. In una sessione di Q&A tenuta con i media nel quartier generale di Shenzhen, il dirigente ha lanciato delle importanti stoccate agli USA.

Ren infatti afferma che la sospensione di 90 giorni dell'ordine esecutivo non farà molta differenza.



"In un momento così critico, sono grato alle aziende statunitensi che hanno contribuito allo sviluppo di Huawei ed hanno dimostrato la loro serietà" ha affermato Ren. "Per quanto ne so, le società americane hanno fatto il possibile per persuadere il Governo degli Stati Uniti, in modo tale da permettergli di collaborare con Huawei. Abbiamo sempre bisogno di chipset sviluppati negli States, e non possiamo escludere prodotti americani".

Il fondatore del colosso cinese ha anche affermato che le restrizioni commerciali non influenzeranno in alcun modo il lancio del 5G di Huawei e non si aspetta che nel giro di due-tre anni altre società possano offrire soluzioni in grado di competere con le loro. Secondo Ren, il Governo Americano starebbe "sottovalutando Huawei".

Il miliardario ha anche affermato che "supportare Huawei non significa per forza acquistare uno smartphone Huawei. Alcuni miei familiari usano prodotti Apple". Un messaggio chiaro a Trump.