Huawei, la partnership con Leica per le fotocamere continuerà o no?

Huawei sin dal 2016 ha dato vita a una partnership con il colosso delle lenti Leica, al lavoro su macchine fotografiche, microscopi e non solo, per dotare i suoi smartphone flagship di un comparto fotocamera d’altissima qualità sia nel design che nell’UI dell’app. Ora però, secondo alcuni rumor, i due brand starebbero per distaccarsi: ma è vero?

A riportare tali indiscrezioni è stato il tipster Digital Chat Station tramite il social cinese Weibo, dove ha scritto che Leica sarebbe addirittura già stata contattata da altri grandi brand del mercato smartphone per lavorare con loro piuttosto che con il gigante di Shenzhen.

Android Authority ha voluto approfondire la questione chiedendo alle due aziende maggiori informazioni: Huawei ha negato questa dichiarazione definendola “assolutamente una notizia falsa”, mentre Leica ha dichiarato che “non è giunta alcuna informazione riguardo la conclusione della partnership”. Insomma, sembrerebbe proprio che questa indiscrezione sia falsa, sebbene molti utenti online possano crederci in quanto Huawei non sta passando un bel periodo, come dimostra per esempio la vendita del brand Honor al consorzio Shenzhen Zhixin New Information Technology in seguito alle crescenti pressioni da parte dell’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump.

Sarebbe un vero peccato però vedere la collaborazione tra Huawei e Leica finire, dato che l’ultimo smartphone top di gamma Huawei Mate 40 Pro è stato definito dai benchmark di DxOMark come il telefono migliore al mondo per il comparto fotocamera, sia posteriore che selfie.