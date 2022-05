Huawei, partono le promozioni per la Festa della Mamma: tantissime offerte

Huawei lancia le offerte per la Festa della Mamma, che propone tantissimi sconti su un’ampia gamma di prodotti fino al prossimo 10 Maggio 2022. Ad essere interessate sono diverse categorie di prodotti, vediamo di cosa si tratta.

Huawei Watch GT 3, nella fattispecie, è disponibile a 179,99 euro, in calo di 70 EUro rispetto ai 249 Euro di listino, ma aggiungendo 1,99 Euro si riceverà anche il cinturino.

In promozione anche l’Huawei MateBook 14, nella configurazione con 8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte do storage, che passa a 699,99 Euro, in calo rispetto ai 1049 Euro imposti dal listino: aggiungendo 9,90 Euro, però, si riceverà il Mouse Swift.

Huawei Matepad 11, invece, passa a 339,90 Euro, 60 Euro in meno dai 399,90 Euro precedenti. Stiamo ovviamente parlando della versione con 6/64GB, con M-Pencil in regalo.

Non mancano le offerte lampo per 72 ore: Huawei MateBook X Pro passa a 1199,99 Euro, il 37% in meno dai 1899 Euro di listino, mentre Huawei Watch 3 Pro è disponibile a 299,99 Euro, in calo del 28% dai 249 Euro precedenti.

Huawei MateView, invece, è disponibile a 549,99 Euro, il 21% in meno dai 699 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.