Huawei sta per fare il grande passo: HarmonyOS su PC e smartwatch

Vi ricordate del sistema operativo proprietario di Huawei chiamato HarmonyOS? Sicuramente i più appassionati tra di voi non si saranno scordati del suo annuncio avvenuto nell'agosto del 2019, dato che era stato visto da molti come una sorta di "netta risposta" a Google.

Tuttavia, è passato quasi un anno da quella storica Developer Conference e, per il momento, di HarmonyOS si è sentito parlare molto poco da noi. Per chi non lo sapesse, il sistema operativo di Huawei è comparso sulla prima auto e sui primi televisori, ma finora si tratta di modelli venduti esclusivamente in Cina.

Nonostante questo, Huawei sta facendo passi da gigante. Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'11 settembre 2020 è il giorno da segnalare sul calendario per quanto riguarda l'annuncio della versione 2.0 di HarmonyOS, che punterà anche al mondo dei PC e degli smartwatch. D'altronde, l'azienda cinese aveva dichiarato apertamente che HarmonyOS è adatto a tutti gli scenari.

In ogni caso, potrebbe volerci ancora un po' di tempo per vedere questo sistema operativo a livello di smartphone, dato che in quel caso la situazione si fa ben più complessa (soprattutto al di fuori della Cina) e infatti per il momento la società preferisce utilizzare la versione open source di Android senza servizi Google. Ci sono anche dei rumor che descrivono la possibilità che la gamma Mate 40 possa essere la prima a utilizzare l'OS, ma per il momento sembra difficile andare in quella direzione. Staremo a vedere.