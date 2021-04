Huawei pensa agli sviluppatori: rilasciato codice opensource per convertire app GMS in HMS

In attesa del lancio di HarmonyOS 2.0, il sistema operativo di casa Huawei che dovrebbe giungere su 300 milioni di dispositivi nel corso del 2021, la società cinese sta offrendo agli sviluppatori una nuova soluzione open source per permettere loro di trasformare rapidamente le applicazioni GMS in HMS, facilitando loro il lavoro nella conversione.

Da quando Huawei ha subito il duro colpo delle restrizioni statunitensi poste in essere dall’amministrazione Trump e portate avanti anche dal nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, infatti, la casa di Shenzhen ha perso i Google Mobile Services (GMS) e Android, trovandosi costretta così ad abbandonare la strada per riottenerli e concentrarsi sullo sviluppo della suite Huawei Mobile Services (HMS).

Gli sviluppatori di terze parti, però, si sono trovati altrettanto in difficoltà nel loro lavoro per garantire agli utenti possessori di dispositivi Huawei delle applicazioni necessarie. Di conseguenza, il gigante di Shenzhen ha annunciato nelle ultime ore il lancio del ChoiceSDK, già disponibile anche su Github: tramite questo SDK, i dev del caso potranno trasformare molto facilmente le applicazioni GMS già proposte sul mercato in applicazioni HMS.

Certo è che questo processo di passaggio da una suite all’altra non rimane un gioco da ragazzi, tramite ChoiceSDK il lavoro sarà solamente semplificato e velocizzato per la maggior parte delle applicazioni - non tutte, dato che sussistono ancora dei limiti nell’accessibilità della suite Huawei Mobile Services. Ciononostante, questa rimane una soluzione molto apprezzabile che farà tirare qualche sospiro di sollievo tra gli sviluppatori di app per smartphone e tablet.

Nel mentre, Huawei si è fatta sentire nelle ultime ore per la decisione di rimuovere il caricabatterie dalle confezioni dei suoi smartphone, scelta presa non per ecologia ma per motivi tecnici.