Huawei porta in Europa Mate X3, il foldable con schermo ampio più sottile del mercato

Insieme al nuovo Huawei P60 Pro, Huawei ha annunciato oggi l’arrivo in Europa di Huawei Mate X3, il primo smartphone pieghevole con schermo Quad-Curve.

Con un peso di solo 239 grammi ed uno spessore di 11,08mm da chiuso e 5,3mm da aperto, Mate X3 è il pieghevole a schermo ampio più sottile e leggero al mondo. Questo traguardo è stato raggiunto grazie ad una serie di ottimizzazioni a livello di progettazione, tra cui figura l’ingresso Type-C. Mate X3 però ha anche ottenuto la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua.

La cerniera multidimensionale di nuova generazione supporta la modalità di apertura FLex-Stop, mentre il meccanismo ad albero rotante Dual-Track a forma di ala consente un movimento preciso e senza sforzo ogni volta che lo smartphone viene aperto. Huawei spiega che la cerniera è in lega di alluminio di grado aeronautico, mentre la modalità Flex-Stop è resa possibile grazie ad un meccanismo guida ad alta precisione che garantisce stabilità e fluidità.

Per quanto riguarda gli schermi, troviamo la tecnologia X-True che permette agli utenti di godere di una visione dettagliata ed accurata dei colori oltre che di un’esperienza visiva coinvolgente ed autentica.

Lo schermo esterno OLED 3D è da 6,4 pollici mentre quello interno OLED è da 7,85 pollici. Sia lo schermo interno che esterno supportano una risoluzione ultraelevata e densità di pixel di 426ppi. Mate X3 dispone per la prima volta anche della certificazione svizzera SGS five-star, oltre che di vetro Kunlun Glass, mentre lo schermo interno adotta una struttura completamente nuova.

Huawei Mate X3 è dotato di una batteria integrata da 4800 mAh di grandi dimensioni e supporta il SuperCharge da 66W via cavo e 50W wireless. Disponibile anche la ricarica inversa da 7,5W wireless, oltre che un sistema di raffreddamento a grafene a cerniera trasversale per una maggiore dissipazione del calore.

A livello fotografico lo smartphone è dotato di una fotocamera principale Ultra Vision da 50MP, una lente ultra grandangolare da 12Mp ed un teleobiettivo a lenti periscopiche da 12MP che supporta lo zoom ottico 5x, mentre il teleobiettivo supporta un massimo di 5x di zoom ottico e 50x di zoom digitale. Il motore di texture XD Fusion Pro riproduce con precisione i dettagli degli oggetti grazie all’IA, e raggiunge una sfocatura di livello DSLR.

HUAWEI Mate X3 è disponibile su Huawei Store, nelle colorazioni Feather-Sand Glass nera e nella versione Vegan in pelle verde scuro, a partire dal 9 Maggio al prezzo di 2199,90€ in versione 12+512GB. Fino al 5 Giugno sarà possibile ottenere in regalo con l’acquisto di HUAWEI Mate X3 anche HUAWEI Watch GT3 46mm Active Black oppure HUAWEI Watch GT3 42mm Elegant White.