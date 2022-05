Huawei porta in Europa il nuovo smartphone pieghevole Mate Xs 2

Huawei continua a puntare sugli smartphone pieghevoli ed oggi ha annunciato l’arrivo in Europa del nuovo Huawei Mate Xs 2, il foldable frutto dei recenti studi della società.

Composto da una cerniera a doppia rotazione Falcon Wing, Huawei Mate Xs 2 offre un elegante design unibody con piega piatta e senza soluzione di continuità. Lo schermo pieghevole True-Chroma ha una diagonale da 7,8 pollici ed integra la fotocamera da 50 megapixel con supporto Huawei XD Optics.

A livello di peso, lo smartphone pesa 255 grammi, un dato mai raggiunto in precedenza e possibile grazie all’impiego di materiali leggeri innovativi come le fibre di vetro ultraleggere e le leghe di titanio di grado aerospaziale, a cui si aggiunge l’acciaio ultraleggero e ad alta resistenza per la sua struttura.

La cerniera Falcon Wing è a doppia rotazione e quando si apre rende l’esperienza ancora più coinvolgente. Presente anche il Composite Screen caratterizzato da un design simile ai sistemi anticollisione delle auto, che lo rende un eccellente ammortizzatore e buffer.

Il display ha una risoluzione di 2480x2200 pixel con golden ratio 8:7.1 e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, a cui si aggiunge l’oscuramento PWM ad alta frequenza a 1440Hz ed una frequenza di campionamento del tocco fino a 240Hz. Troviamo anche l’antiriflettente Nano Optical Layer che aiuta a ridurre la capacità riflettente della luce del display e migliora la lettura sotto laluce del sole. La batteria è da 4600 Mhz con supporto all’Huawei SuperCharge 66W. Sotto la scocca troviamo il chip Snapdragon 888, invece.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Huawei Mate Xs 2 include una fotocamera True-Chroma da 50 megapixel con Huawei XD Optics migliorato che introduce una nuovissima tecnologia di recupero delle informazioni per perfezionare l’immagine a la riproduzione dei dettagli. Il sensore multi-spettro, ha spiegato Huawei, è a 10 canali e la calibrazione del colore è ad oltre 2000 colori in P3.

Fronte software, Huawei ha introdotto una serie di miglioramenti a livello software come la funzione Smart Multi-Window aggiornata che permette interazioni più facili e lo Split-Screen che supporta l’uso di due app in parallelo.

L’arrivo in Europa è previsto il prossimo mese in Germania.