Huawei porta in Italia Huawei Pay: si parte con le carte di Intesa Sanpaolo

In occasione del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, Huawei ha annunciato l’espansione dell’ecosistema di servizi Huawei Mobile Services in Italia ed ha spiegato che grazie alla partnership siglata con Intesa Sanpaolo e Bancomat a breve sarà possibile utilizzare in Italia il Wallet Huawei Pay.

Gli utenti avranno la possibilità di effettuare pagamenti con gli smartphone utilizzando una carta emessa da Intesa Sanpaolo su circuito PagoBancomat.

Il supporto sarà garantito su tutti gli smartphone Huawei che dispongono della tecnologia NFC. Intesa Sanpaolo sarà la prima banca in Italia e in Europa a rendere disponibile questo servizio per la propria clientela. I pagamenti potranno essere effettuati in modalità contactless su tutti i POS abilitati al circuito PagoBancomat, utilizzando il proprio smartphone.

“Siamo orgogliosi di poter affermare che l’Italia è il primo paese europeo ad annunciare questo importante traguardo nello sviluppo dei Huawei Mobile Services”, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “Dalla pubblicazione su HUAWEI AppGallery dell’app BANCOMAT Pay a gennaio 2021 e di Intesa Sanpaolo Mobile a giugno dello stesso anno, nel corso dei mesi la collaborazione con questi due importanti player del settore bancario si è intensificata per arrivare al migliore dei risultati possibili che potessimo offrire ai nostri utenti. Rispetto all’aumento costante dei pagamenti digitali, una percentuale importante è rappresentata da quelli mobile. Per questo motivo garantire un servizio di mobile payment è diventato per noi una priorità improrogabile”.

Sempre in occasione del MWC, Huawei ha annunciato il tablet E-Ink MatePad Paper ed il lancio dello speaker portatile Huawei Sound Joy.