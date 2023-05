Huawei porta in Italia il tablet Huawei MatePad 11' 2023

Huawei annuncia oggi la disponibilità in Italia di Huawei MatePad 11 2023, la nuova versione del tablet produttivo come un PC che è già molto popolare nel nostro paese dopo la versione lanciata nel 2019.

Oltre al design Starlight Sand, e l’estetica lineare e simmetrica e l’elegante texture con cover trasparente, troviamo una fotocamera Cosmic Star Ring, un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz con rapporto screen-to-body dell’86%.

Sempre dal fronte produttività, troviamo l’app pre-installata Huawei Notes che lavora in perfetta armonia con Huawei M-Pencil e consente di prendere appunti in diversi contesti ed è ricca di funzionalità di personalizzazione: ad esempio è possibile importare documenti e materiali in diversi formati, ma anche scegliere vari fonti di scrittura, colori ed effetti.

Arriva anche M-Pencil di seconda generazione che è in grado di catturare i dettagli di ogni tratto mosso sul display con una latenza di 2ms.

Il pannello è FullView 120Hz con gamma colori P3 e gestione del colore d’avanguardia, ed ha ottenuto anche le certificazioni TUV Rheinland LowBlue Light e Flicker-Free. Dal fronte della connettività è presente il supporto WiFi 6, mentre per coloro che desiderano sfruttarlo anche per la multimedialità, è presente un sistema audio quad-channel large-amplitude e quad-speaker, una tecnologia di cancellazione del rumore proprietaria targata Huawei che filtra i suoni indesiderati e la funzionalità Huawei Histen 8.0.

HUAWEI MatePad 11’’ 2023 versione da 6GB+128GB è disponibile a partire da oggi su Huawei Store nella colorazione Graphite Black al prezzo di 399,90 euro. Con l’acquisto di HUAWEI MatePad 11’’ 2023 entro il 5 giugno si riceverà in omaggio anche lo stilo HUAWEI M-Pencil.