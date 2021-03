Huawei porterà HarmonyOS sugli smartphone P40, Mate 40 e Mate X2 ad Aprile

HarmonyOS 2.0 è praticamente pronto per il lancio ufficiale negli smartphone di casa Huawei, sebbene in Occidente chi lo ha provato lo ha già giudicato come una copia di Android 10. Critiche a parte, il colosso cinese potrebbe lanciare il sistema operativo proprietario su tre modelli già sul mercato, ancor prima dell’arrivo con i prossimi P50.

Secondo le indiscrezioni di mercato diffuse già da qualche settimana, infatti, Huawei P50 avrebbe dovuto essere il primo smartphone con HarmonyOS 2.0 già preinstallato al posto di Android ma, secondo nuovi dati ottenuti da ITHome, ciò non avverrà a causa del fatto che lo stesso lancio sul mercato del P50 è stato posticipato. Ciononostante, Huawei non esiterà con la sostituzione di Android anche su altri dispositivi: a ricevere HarmonyOS 2.0 ora saranno dunque Huawei Mate X2, P40 e Mate 40, i quali lo riceveranno ad aprile. Allo stesso tempo, è prevista una nuova TV Huawei con HarmonyOS 2.0.

Come per altri smartphone Huawei e Honor, dunque, tutti i modelli che hanno già ricevuto EMUI 11 e Magic UI 4.0 passeranno ad HarmonyOS prima della fine dell'anno, ma in più fasi, a seconda dei SoC. L'unica eccezione finora è l'Honor V40, in quanto l’ex-succursale di Huawei ha raggiunto accordi con Google per implementare nuovamente i Google Mobile Services.

Per gli altri OS più vecchi come EMUI 10.1 e Magic UI 3.1, invece, HarmonyOS giungerà direttamente bypassando la fase intermedia sotto forma di EMUI 11 e Magic UI 4.0. Infine, per il dispiacere dei possessori di smartphone con SoC MediaTek, questi non risultano inclusi negli attuali piani di passaggio al nuovo OS proprietario.

Rimanendo in tema Huawei, la compagnia ha deciso di chiedere una “tariffa ragionevole” ad Apple e Samsung per l’utilizzo dei brevetti 5G.